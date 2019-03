Petição para travar Brexit entope site do Parlamento britânico

Andreia Martins - RTP21 Mar, 2019, 11:51 / atualizado em 21 Mar, 2019, 12:23 | Mundo

“Em manutenção”. O site do Parlamento britânico dedicado às petições esteve em baixo durante vários minutos depois de ter sido registado um tráfego elevado numa página onde os cidadãos estão a exigir a manutenção do Reino Unido no bloco comunitário.





A petição “Revogar o Artigo 50 e permanecer na União Europeia” já tinha reunido as assinaturas de mais de 800 mil pessoas ao final da manhã de quinta-feira, tendo ultrapassado rapidamente a barreira das 100 mil pessoas. Isto significa que a petição terá de ser debatida pelo Parlamento Britânico.







A página de petições do Parlamento britânico chegou a estar em baixo durante vários minutos.







"Pouco provável"





“Estou como outros apoiantes da manutenção do Reino Unido na União Europeia, frustrada com o facto de estarmos a ser silenciados e ignorados. Acho que [esta petição] foi como o rebentar de uma barragem [...] É quase como que a nossa última oportunidade”, afirmou à BBC.







De acordo com uma decisão de dezembro do Tribunal Europeu de Justiça, o Reino Unido poderá revogar unilateralmente o Artigo 50 do Tratado da União Europeia, caso pretenda.







Ou seja, os britânicos poderão decidir pela permanência na União Europeia sem o consentimento dos restantes 27 Estados-membros. No entanto, esta possibilidade tem sido pouco abordada pelos deputados ou pelo Governo.







Numa primeira reação do Governo britânico, o secretário das Relações Externas, Jeremy Hunt, reconhece que a revogação do Artigo 50.º é "possível, mas pouco provável".









Em declarações ao programa BBC Radio 4, Jeremy Hunt considerou que há outros desfechos mais prováveis que passam pela extensão do prazo para a saída do Reino Unido - nos termos requeridos pela primeira-ministra britânica - ou mesmo a possiblidade de um Brexit sem acordo.

“O Governo afirma repetidamente que a saída da União Europeia é ‘a vontade do povo’. Temos de pôr um fim a esta afirmação e demonstrar a força do apoio público à manutenção do Reino Unido na União Europeia. Um segundo referendo pode não acontecer, por isso votem agora”, pode ler-se na página da petição que atraiu a atenção de milhares de internautas., no final de fevereiro, mas esteve praticamente parada durante a primeira semana, de tal forma que Margaret conta à BBC que "quase desisitiu" de tentar reunir as assinaturas necessárias.