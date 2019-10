Petroleiro torpedeado. Irão ainda não aponta o dedo a ninguém

O presidente iraniano Hassan Rouhani declarou ontem que prossegue a investigação sobre os autores do ataque contra o petroleiro iraniano. Precisou apenas que não se tratou de uma pessoa ou grupo, e sim de um Estado.

Sabiti ao largo da costa saudita. A única certeza, disse Rouhani, é que "um regime ajudado por certos Estados levou a cabo este [ataque] e estamos a estudar o incidente para apurar o que aconteceu". O presidente iraniano, citado pelo diário israelita Jerusalem Post , afirmou que é ainda demasiado cedo para apurar com segurança quem, na sexta feira passada, disparou vários mísseis contra o petroleiro iranianoao largo da costa saudita. A única certeza, disse Rouhani, é que "um regime ajudado por certos Estados levou a cabo este [ataque] e estamos a estudar o incidente para apurar o que aconteceu".





Com esta declaração, distinguia implicitamente o ataque contra o petroleiro iraniano daqueles, levados a cabo por drones, contra duas refinarias sauditas. O Irão tinha negado qualquer envolvimento no ataque dos drones, que, por outro lado, fora reivindicado pelos rebeldes houthis, como resposta aos massacres cometidos pela aviação saudita na guerra do Iémen.







O presidente iraniano reiterou que existe uma gravação vídeo do ataque, feita a partir do próprio petroleiro. Essa gravação permitirá identificar a orientação dos disparos e, portanto, a sua origem. Vários mísseis terão sido disparados, dois dos quais atingindo o alvo.





Ainda sem apontar um dedo acusador à Arábia Saudita, Rouhani afirmou: "Não temos problemas em resolver questões regionais, inclusivamente com a Arábia Saudita. Mas alvejar o nosso navio no Mar Vermelho criou alguns problemas por agora".





No mesmo sentido que Rouhani, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão negou que o ataque pudesse ter sido organizado por uma pessoa ou grupo, e afirmou que teve de ser um governo a organizá-lo. A isto acrescentou que, quem o fez, deve contar com consequências.