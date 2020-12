Pfizer com problemas em fornecer rapidamente vacinas adicionais aos EUA

Membros da Administração norte-americana e da Pfizer confirmaram à CNN que estão em negociações para que os Estados Unidos comprem doses adicionais para distribuição entre abril e junho de 2021.Mas as

O secretário de Saúde e Serviços dos Estados Unidos, Alex Azar, afirma que um dos fatores que está a complicar as negociações é o facto de a Pfizer estar a enfrentar problemas na cadeia de suprimentos que tornarão mais desafiante para a empresa a produção de 100 milhões de doses a mais na primavera.







O Governo norte-americano está tentar ajudar a Pfizer com esse problema de produção de forma a obter as doses adicionais.

“Estamos envolvidos em discussões ativas com a Pfizer sobre o exercício de opções de acordo com o nosso contrato”, disse Azar quarta-feira durante uma conferência de imprensa da Operation Warp Speed.

”, acrescentou.Em declarações à CNBC na terça-feira, Azar frisou que. Portanto, não sabemos se têm um problema de matéria-prima até que nos digam”, acrescentou à CNBC.“E, nesse ponto, posso garantir que, como o Presidente fez, usaremos todos os poderes para garantir que a Pfizer tenha o que necessita para cumprir os contratos de que necessitamos para o povo dos Estados Unidos”, realçou.Azar sugeriu, na quarta-feira, que a Pfizer – que não recebeu financiamento dapara o desenvolvimento da vacina – não foi tão aberta sobre o processo de produção como as outras empresas que receberam verbas da Administração norte-americana, como a Moderna, a Johnson & Johnson e a AstraZeneca.

“Com as outras farmacêuticas estamos intimamente envolvidos no apoio ao desenvolvimento e produção das vacinas, enquanto a relação que a Pfizer queria da Operacion Warp Speed era a compra garantida da vacina se fosse aprovada pela FDS, e isso significa que até ao momento, tivemos menos visibilidade dos seus processos de produção”, esclarecem Azar.



Governo dos EUA pede 100 milhões de doses



O CEO da Pfizer, Albert Bourla, afirmou segunda-feira à CNBC que “para ajudar a farmacêutica a produzir mais vacinas rapidamente.”, afirmou Bourla. “Estamos a pedir-lhes e espero que o façam muito rapidamente, porque alguns componentes estão a operar com limitações críticas de fornecimento”.Na segunda-feira, numa entrevista à CNN, Bourla confirmou que as negociações entre o Governo federal e a Pfizer.. Pediram agora 100 milhões de doses de vacinas”, afirmou.

Segundo o CEO da Pfizer, “podemos fornecer 100 milhões de doses no terceiro trimestre. Mas, o Governo dos Estados Unidos quer no segundo trimestre, estamos a trabalhar para garantir que se encontre uma maneira de produzir mais ou alocar as doses no segundo trimestre”.





Relação diferente





Já o consultor científico da, Moncef Slaoui, afirma que algumas das farmacêuticas candidatas à produção da vacina mantém uma relação com o Governo mais “à distância” enquanto outras têm estado “mais envolvidas”.Frustrado com as críticas, Slaoui defendeu os planos do Governo para comprar doses das seis empresas com vacinas candidatas.(…) se mais do que uma chegar ao fim da corrida podemos acumular e acumular doses de vacinas do que se dependêssemos de um único produtor”, afirmou Slaoui.