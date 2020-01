PGR angolano explicou os próximos passos do processo que envolve Isabel dos Santos

O Procurador-Geral da República angolano, Hélder Pitta Grós, veio a Lisboa reunir-se com a homóloga portuguesa e entre os assuntos em cima da mesa esteve, inevitavelmente, o caso Luanda Leaks. Em entrevista à RTP, o PGR angolano explicou o que pediu a Lucília Gago e quais os próximos passos do processo que envolve Isabel dos Santos.