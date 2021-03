PGR da Guiné-Bissau marca nova data para ouvir presidente do Supremo Tribunal de Justiça

Na carta enviada ao Conselho Superior de Magistratura Judicial, a que a Lusa teve hoje acesso e com data de 19 de março, o procurador-geral da República, Fernando Gomes, renova o "pedido de comparência ou escolha do local de prestação de declarações perante o Ministério Público junto do plenário do Supremo Tribunal de Justiça" de Paulo Sanhá pelo "cometimento de crimes públicos" para quarta-feira às 14:00 locais (mesma hora em Lisboa).

O procurador-geral da República da Guiné-Bissau já tinha pedido ao Conselho Superior de Magistratura Judicial para ouvir Paulo Sanhá, no passado domingo, dia 21.

O procurador-geral da República que ouvir o presidente do Supremo Tribunal de Justiça com base numa denúncia, "que se encontra autuada com a data de 13 de abril de 2018", feita por "Bubacar Bari contra o juiz conselheiro Paulo Sanhá", por alegada "denegação da justiça, prevaricação, abuso de poderes e administração danosa, ou seja, desvio de avultados fundos para proveito próprio, enquanto presidente do Supremo Tribunal de Justiça".

O Supremo Tribunal de Justiça realiza este ano eleições para a nova direção daquele órgão judicial.

Em fevereiro, o procurador-geral da República foi convocado pelo Tribunal Regional de Bissau para um julgamento num processo de alegados desvios de fundos públicos, quando exercia o cargo de ministro.

O início do julgamento está previsto para 25 de março.