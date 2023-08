PGR do Brasil pede 30 anos de prisão para acusados dos ataques em Brasília

"A pena a ser aplicada aos acusados deve ser exemplar por se tratar de crimes graves praticados em contexto multitudinário que visavam implantar um regime autoritário no lugar de um governo legitimamente eleito", frisou em comunicado o coordenador do Grupo Estratégico da PGR de Combate aos Atos Antidemocráticos, Carlos Frederico Santos.

Os primeiros 40 acusados respondem por cinco crimes: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o património da União e com considerável prejuízo para a vítima e de deterioração de património tombado.