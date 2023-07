"Pico da crise já passou". Macron anuncia lei de emergência para acelerar reconstrução

O Presidente francês recebeu esta terça-feira, no Palácio do Eliseu, duas centenas e meia de autarcas das cidades mais afetadas pelos tumultos a quem prometeu todo o apoio para gerir a crise após a morte de Nahel.

“É preciso manter-nos cautelosos, mas o pico a que assistimos nos últimos dias já passou”, declarou Emmanuel Macron, hoje no Palácio do Eliseu, durante a reunião com os 250 autarcas de cidades afetadas pela vaga de violência que atingiu França, após a morte do jovem Nahel durante uma operação policial.



Após ter sido criticado pela sua ausência, o chefe de Estado francês demonstrou o “apoio, estima e reconhecimento da Nação” pela “ação desenvolvida” pelas autoridades locais face aos tumultos dos dias anteriores e embora considere que a “calma tenha regressado” defende que não é “possível agir como se nada tivesse acontecido”.



“Nós vamos apresentar uma lei de urgência para esmagar os prazos, e criar um procedimento para acelerar a reconstrução”, anunciou o presidente francês, que prometeu uma ajuda financeira do Eliseu para ajudar na recuperação de infraestruturas nas autarquias, escolas e edifícios, assim como nos equipamentos e sistemas de videovigilância que foram afetados pelos tumultos.



Nos últimos dias foram destacados 45 mil elementos da polícia em todo o território francês, mas sobretudo na região parisiense.