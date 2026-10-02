Piloto da Flydubai diz que evitou que "outros morressem" no ataque do copiloto













Numa videochamada com primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, o piloto Smit Machchhar contou que evitou a aparente tentativa de despenhar o voo da Flydubai e como teve de lutar pela vida depois de o copiloto o ter esfaqueado.“Tinha tantos ferimentos. Tinha caído”, disse a partir do hospital, com a cabeça ligada e tubos no nariz, antes de se ir abaixo ao recordar o ataque.Machchhar ficou gravemente ferido no ataque de quarta-feira, mas conseguiu abrir a porta da cabine dos pilotos, o que permitiu que os passageiros entrassem e imobilizassem o agressor.O comandante natural de Mumbai foi aclamado como herói pela forma como agiu e vários líderes mundiais felicitaram-no por ter ajudado a evitar um possível desastre. Modi disse a Machchhar que a “coragem, paciência e presença de espírito” que teve salvou muitas vidas.O voo FZ1073 da Flydubai, que tinha como destino Telavive partindo de Dubai na madrugada de quarta-feira, caiu de uma altitude superior a 5.200 metros duas horas e meia após a decolagemMachchhar afirmou que a experiência de voo lhe permitiu sentir a descida abrupta do avião, mesmo depois de ter sido esfaqueado pelo agressor.