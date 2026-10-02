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Piloto da Flydubai diz que evitou que "outros morressem" no ataque do copiloto
O comandante do voo da Flydubai que foi desviado, na quarta-feira, tentou lutar pela vida quando foi esfaqueado pelo copiloto e evitar que todas as outras pessoas a bordo morressem, quando o avião começou uma descida acentuada.
Numa videochamada com primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, o piloto Smit Machchhar contou que evitou a aparente tentativa de despenhar o voo da Flydubai e como teve de lutar pela vida depois de o copiloto o ter esfaqueado. O comandante de nacionalidade indiana, que ainda está a recuperar no hospital, percebeu que, apesar dos ferimentos, tinha de se levantar se não os “passageiros perderiam a vida”.
“Tinha tantos ferimentos. Tinha caído”, disse a partir do hospital, com a cabeça ligada e tubos no nariz, antes de se ir abaixo ao recordar o ataque. “Estava a lutar pela minha vida. A dada altura, percebi que se não me levantasse, os passageiros perderiam a vida”.
Machchhar ficou gravemente ferido no ataque de quarta-feira, mas conseguiu abrir a porta da cabine dos pilotos, o que permitiu que os passageiros entrassem e imobilizassem o agressor. O Boeing 737 já estava a descer abruptamente, segundo testemunhas e autoridades israelitas.
O comandante natural de Mumbai foi aclamado como herói pela forma como agiu e vários líderes mundiais felicitaram-no por ter ajudado a evitar um possível desastre. Modi disse a Machchhar que a “coragem, paciência e presença de espírito” que teve salvou muitas vidas.
O voo FZ1073 da Flydubai, que tinha como destino Telavive partindo de Dubai na madrugada de quarta-feira, caiu de uma altitude superior a 5.200 metros duas horas e meia após a decolagem. Primeiro, foi enviado um sinal de emergência aos controladores de tráfego aéreo antes de mudar para o código transponder 7500, que indica sequestro.
Machchhar afirmou que a experiência de voo lhe permitiu sentir a descida abrupta do avião, mesmo depois de ter sido esfaqueado pelo agressor.
“Tinha tantos ferimentos. Tinha caído”, disse a partir do hospital, com a cabeça ligada e tubos no nariz, antes de se ir abaixo ao recordar o ataque. “Estava a lutar pela minha vida. A dada altura, percebi que se não me levantasse, os passageiros perderiam a vida”.
O comandante natural de Mumbai foi aclamado como herói pela forma como agiu e vários líderes mundiais felicitaram-no por ter ajudado a evitar um possível desastre. Modi disse a Machchhar que a “coragem, paciência e presença de espírito” que teve salvou muitas vidas.
O voo FZ1073 da Flydubai, que tinha como destino Telavive partindo de Dubai na madrugada de quarta-feira, caiu de uma altitude superior a 5.200 metros duas horas e meia após a decolagem. Primeiro, foi enviado um sinal de emergência aos controladores de tráfego aéreo antes de mudar para o código transponder 7500, que indica sequestro.
Machchhar afirmou que a experiência de voo lhe permitiu sentir a descida abrupta do avião, mesmo depois de ter sido esfaqueado pelo agressor.