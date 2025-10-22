Pinto Balsemão. PR cabo-verdiano lamenta morte de "um grande amigo"

"Acabo de perder um grande amigo, um homem plural que lutou pela liberdade, pela democracia e pelo crescimento material e espiritual de Portugal", escreveu o chefe de Estado.

"Conversávamos muito, desde a literatura ao jornalismo, passando pela política e pelo futuro da humanidade", referiu José Maria Neves, recordando o percurso político de Balsemão como antigo fundador e líder do PSD, primeiro-ministro, mas também como "visionário, ousado e inovador", fundador do Expresso e da SIC, "dando uma outra dimensão à comunicação social portuguesa".

José Maria Neves recordou o livro que ambos escreveram, "Um Futuro a Construir", lançado em 2018, acrescentando que "vários projetos comuns ficaram por concluir".

"Uma perda impreenchível para mim", concluiu o Presidente cabo-verdiano.

Francisco Pinto Balsemão, antigo líder do PSD, ex-primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, morreu, na terça-feira, aos 88 anos.

A notícia da morte do militante número um do PSD foi transmitida pelo presidente social-democrata e primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante uma reunião do conselho nacional do partido, em Lisboa.

Balsemão foi fundador, em 1973, do semanário o Expresso, ainda durante a ditadura, da SIC, primeira televisão privada em Portugal, em 1992, e do grupo de comunicação social Impresa.

Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata (PSD).

Chefiou dois governos depois da morte de Sá Carneiro, entre 1980 e 1983, e continuava a ser membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República.