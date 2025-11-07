Pioneiro do ADN. Morreu James Watson aos 97 anos

(em atualização)





Vencedor do Prémio Nobel da Medicina em 1962, James Watson era curador da fundação Champalimaud. Em comunicado, a presidente da fundação, Leonor Beleza, assinala que as suas descobertas "foram determinantes" para o rumo da ciência.





"A Fundação Champalimaud estará para sempre em dívida com James Watson e ele é parte do ADN da Fundação", vincou.





James Watson nasceu a 6 de abril de 1928 em Chicago, nos Estados Unidos. Estudou ornitologia e biologia e acabou por se especializar no trabalho sobre o ADN (ácido desoxirribonucleico).





À época, a comunidade científica já sabia que o ADN era portador da informação genética dos seres vivos, sendo composto por quatro tipos de moléculas menores, os nucleotídeos (A, C, T e G). Mas desconhecia-se por completo o seu formato.





Em colaboração com o cientista britânico Francis Crick, James Watson publicou em 1953 um artigo na prestigiada revista científica Nature. Nele, os dois cientistas descrevem pela primeira vez a estrutura de dupla hélice do ADN.





O conhecimento desta estrutura possibilitou a compreensão de como a informação genética é transmitida. "Acreditamos que o ADN seja um código. Por outras palavras, acreditamos ter encontrado o mecanismo básico de replicação que dá origem à vida", descreveu Francis Crick, cientista que morreu em 2004.





À época da publicação do artigo, Crick tinha 36 anos e James Watson tinha apenas 25. Menos de dez anos depois, em 1962, os dois cientistas são laureados com o Prémio Nobel da Medicina, ao lado do biofísio neozelandês Maurice Wilkins.





Nas décadas seguintes lecionou na Universidade de Harvard e assumiu a direção do laboratório Cold Spring Harbor. Em 1990 liderou o projeto governamental norte-americano para sequenciar o genoma humano mas retirou-se dois anos depois, opondo-se à ideia de registar patentes nessa área.



