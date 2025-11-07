Mundo
Pioneiro do ADN. Morreu James Watson aos 97 anos
Morreu aos 97 anos o pioneiro norte-americano do ADN, James Watson, vencedor do Prémio Nobel da Medicina em 1962.
(em atualização)
Vencedor do Prémio Nobel da Medicina em 1962, James Watson era curador da fundação Champalimaud. Em comunicado, a presidente da fundação, Leonor Beleza, assinala que as suas descobertas "foram determinantes" para o rumo da ciência.
"A Fundação Champalimaud estará para sempre em dívida com James Watson e ele é parte do ADN da Fundação", vincou.
James Watson nasceu a 6 de abril de 1928 em Chicago, nos Estados Unidos. Estudou ornitologia e biologia e acabou por se especializar no trabalho sobre o ADN (ácido desoxirribonucleico).
À época, a comunidade científica já sabia que o ADN era portador da informação genética dos seres vivos, sendo composto por quatro tipos de moléculas menores, os nucleotídeos (A, C, T e G). Mas desconhecia-se por completo o seu formato.
Em colaboração com o cientista britânico Francis Crick, James Watson publicou em 1953 um artigo na prestigiada revista científica Nature. Nele, os dois cientistas descrevem pela primeira vez a estrutura de dupla hélice do ADN.
O conhecimento desta estrutura possibilitou a compreensão de como a informação genética é transmitida. "Acreditamos que o ADN seja um código. Por outras palavras, acreditamos ter encontrado o mecanismo básico de replicação que dá origem à vida", descreveu Francis Crick, cientista que morreu em 2004.
À época da publicação do artigo, Crick tinha 36 anos e James Watson tinha apenas 25. Menos de dez anos depois, em 1962, os dois cientistas são laureados com o Prémio Nobel da Medicina, ao lado do biofísio neozelandês Maurice Wilkins.
Nas décadas seguintes lecionou na Universidade de Harvard e assumiu a direção do laboratório Cold Spring Harbor. Em 1990 liderou o projeto governamental norte-americano para sequenciar o genoma humano mas retirou-se dois anos depois, opondo-se à ideia de registar patentes nessa área.
Ao longo da vida, James Watson foi protagonista de vários momentos controversos, desde logo na década de 1950, quando fez comentários depreciativos sobre a cientista Rosalind Franklin, outra pioneira no estudo do ADN tão relevante quanto Watson, Crick ou Maurice Wilkins.