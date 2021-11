"Pior tempestade do último século". Inundações fazem pelo menos um morto e cortam ligações no Canadá

Pelo menos uma pessoa morreu e milhares foram retiradas das suas casas em consequência daquela que já é apelidada “a pior tempestade do último século” que está a afetar o noroeste do Pacífico, principalmente a Colúmbia Britânica. Os ventos fortes, as chuvas torrenciais e os deslizamentos de terra cortaram as ligações rodoviárias e ferroviárias em Vancouver, no Canadá.