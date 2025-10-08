"Piratas estão aqui outra vez". Barcos de nova flotilha intercetados por militares israelitas

Another futile attempt to breach the legal naval blockade and enter a combat zone ended in nothing. The vessels and the passengers are transferred to an Israeli port. All the passengers are safe and in good health. The passengers are expected to be deported promptly. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 8, 2025



"Mais uma tentativa inútil de violar o bloqueio naval legal e entrar numa zona de combate não resultou em nada", acrescentou o Ministério.





A Marinha de guerra israelita intercetou inicialmente três dos veleiros da flotilha a 120 milhas náuticas (220 quilómetros) de Gaza e concluiu, depois, a operação com a interceção das restantes embarcações que compõem a segunda flotilha, que partiu de Itália no final de setembro.





A Coligação da Flotilha da Liberdade (FFC) é uma rede internacional de grupos ativistas pró-palestinianos que organizam missões marítimas civis com o objetivo de romper o bloqueio israelita à Faixa de Gaza para entregar ajuda humanitária aos palestinianos no enclave.

The Israeli military has no legal jurisdiction over international waters. Our flotilla poses no harm. We carry vital aid worth over $110,000 USD in medicines, respiratory equipment, and nutritional supplies that were destined for Gaza's starving hospitals. Tag your politicians… pic.twitter.com/OUSNnUAOJi — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 8, 2025

Um navio, o Conscience, que transportava mais de 90 pessoas, incluindo jornalistas e médicos, foi também atacado por um helicóptero do exército israelita, enquanto a tripulação da embarcação Milad, foi "intercetada".

The pirates are here again!

The Freedom Flotilla Coalition — including Thousand Madleens to Gaza and Conscience — is being kidnapped by the Zionist entity.



Happening now!🚨 pic.twitter.com/avi3ZWwpIa — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 8, 2025

Dos mais de 450 participantes da anterior flotilha Sumud, seis permaneciam detidos na terça-feira na prisão israelita de Ketziot.

Além da campanha militar, Israel bloqueou o acesso a alimentos à população civil vítima da guerra.





c/ agências

Os, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, em comunicado na rede social X.Coligação da Flotilha da Liberdade revelou na rede social X que "três barcos — o Gaza Sunbirds, o Alaa Al-Najjar e o Anas Al-Sharif — foram intercetados a 220 quilómetros da costa de Gaza" na manhã de quarta-feira.A Coligação da Flotilha da Liberdade acrescentou que as forças israelitas "sequestraram a frota humanitária", adiantando que os "navios foram intercetados ilegalmente... Os participantes — humanitários, médicos e jornalistas de todo o mundo — foram levados contra a sua vontade e estão a ser mantidos em condições desconhecidas".", sublinhou. "A nossa flotilha não representa nenhum perigo".A organização denunciou ainda aA flotilha, com uma tripulação de cerca de 140 pessoas, já esperava que os navios fossem intercetados no Mediterrâneo, tal como aconteceu com a Global Flotilla Sumud, que zarpou quase um mês antes da Freedom Flotilla.A missão constitui uma nova tentativa de quebrar o cerco israelita a Gaza e criar um corredor humanitário para o enclave palestiniano.As autoridades de Gaza afirmam que cerca de 67 mil pessoas foram mortas e o enclave palestiniano foi devastado pelos ataques israelitas desde o ataque de militantes palestinianos, a 7 de outubro de 2023.Israel diz que 1.200 pessoas foram mortas e 251 levadas para Gaza como reféns no ataque do Hamas.