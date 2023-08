Piroga dá à costa na ilha do Sal com 46 sobreviventes

A polícia de Cabo Verde avançou que recebeu uma comunicação de um pesqueiro espanhol que terá encontrado uma piroga uma embarcação de boca aberta, aproximadamente a 150 milhas (278 quilómetros) a norte da ilha do Sal, com 46 pessoas a bordo, refere um comunicado divulgado na noite de segunda-feira.

"Devido a dificuldades em rebocar a piroga, os sobreviventes foram transferidos para o referido pesqueiro e estão a caminho da ilha do Sal", indicou ainda a mesma fonte.

A PN disse que as 46 pessoas resgatadas da embarcação deverão chegar ao Sal esta terça-feira, por volta das 13h00 em Lisboa.

A polícia informou ainda que todas as autoridades já foram acionadas visando a assistência humanitária à chegada, e acionados os procedimentos de controlo policial e fronteiriço.

De acordo com informação recolhida no momento do resgate, no início da viagem, cujo país ainda não foi identificado, a piroga tinha a bordo cerca de 100 pessoas, avançou a PN, sem referir qual o destino dos restantes passageiros.

Tem sido frequente embarcações darem à costa das ilhas de Cabo Verde. O caso mais recente aconteceu em janeiro, quando uma piroga chegou à ilha da Boa Vista com 90 migrantes africanos a bordo e dois já mortos.

Segundo o levantamento feito pela Câmara da Boa Vista, contavam-se entre os migrantes 56 senegaleses, 26 nacionais da Gâmbia, cinco da Guiné-Bissau, um da Serra Leoa, um da Guiné-Conacri e um do Mali.

Na altura, o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, pediu a criação de condições para prevenir a chegada de migrantes e o seu acompanhamento.

Em novembro, Cabo Verde e Senegal manifestaram a vontade de reforçar a cooperação e trabalhar em conjunto com outros Estados africanos para combater a imigração ilegal, dias após uma embarcação com 66 imigrantes senegaleses dar à costa na ilha do Sal.