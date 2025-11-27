PJ cabo-verdiana faz detenções após episódios de violência com três mortes

A operação policial foi realizada no sábado e os detidos (uma mulher e dez homens, com idades entre os 23 e os 50 anos) foram ouvidos em tribunal entre segunda e quarta-feira, tendo nove ficado em prisão preventiva.

A ação da PJ foi desencadeada "na sequência das recentes ocorrências criminais na cidade da Praia, que aterrorizaram a população e que resultaram na troca de tiros entre grupos rivais e na morte de pelo menos três jovens no bairro de Achada de Santo António", informou a polícia, em comunicado.

Segundo a investigação, a violência está associada à disputa por pontos de venda de drogas.

Entre o material apreendido, a PJ destacou "a gravidade" da recolha de duas munições de calibre .50 (ponto cinquenta), utilizadas em metralhadoras pesadas, de elevado poder perfurante e com alcance balístico que, segundo a polícia, pode atingir 6.900 metros, representando potencial risco para aeronaves a baixa altitude.

Foram ainda apreendidas 110 doses individuais de cocaína.

Os detidos, todos de nacionalidade cabo-verdiana, são reincidentes e suspeitos dos crimes de formação de quadrilha, motim, tráfico de drogas de alto risco e posse ilegal de armas.