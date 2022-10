PJ da Guiné-Bissau encerra mais de 40 farmácias a funcionar com licenças falsas

A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau encerrou mais de 40 farmácias no país que funcionavam com licenças falsas e deteve vários funcionários do Ministério da Saúde por alegada falsificação de documentos, corrupção e peculato, segundo um comunicado.