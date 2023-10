PKK reivindica atentado na capital da Turquia

A reivindicação foi anunciada por um sítio de notícias na internet próximo do grupo curdo, o ANF News, segundo o qual o ataque foi realizado por um grupo denominado "Batalhão dos Imortais", anunciando ainda a morte dos dois bombistas e ferimentos em dois agentes de segurança turcos.







O ministro do Interior da Turquia o revelou por seu lado queA reabertura do Parlamento estava prevista para este domingo, depois das férias de verão.

"Dois terroristas apareceram a bordo de um veículo militar ligeiro por volta das 9h30 (menos duas em Lisboa) em frente ao portão de entrada da Direção-Geral de Segurança do nosso Ministério do Interior e realizaram um ataque à bomba", indicou o ministério.





Segundo a imprensa turca, também foram ouvidas trocas de tiros no bairro do Parlamento, zona que abriga muitos ministérios.



Vários veículos policiais e ambulâncias foram posicionados na área.

Luta pela identidade curda



O PKK é uma organização política com um braço armado de guerrilha, de inspiração nacionalista e marxista-leninista, com origem na luta curda do início dos anos 70 do século XX. Surgiu formalmente em novembro de 1978, liderado por Abdullah Öcalan.







A organização foi formada para lutar pela independência do Curdistão, uma área territorial dividida entre a Turquia, a Síria, o Irão e o Iraque.







A luta curda pela independência, ou pelo menos autonomia, dos diversos estados que partilham o Curdistão dura contudo há mais de 100 anos, estando longe de se reduzir a um único movimento.







A ação do grupo não foi por isso aceite por todos dentro da comunidade curda, onde diversos líderes acusaram o PKK de explorar os mais pobres e de colaborar com Ancara na opresssão das tribos curdas.





Turquia, Estados Unidos e a União Europeia integram o PKK na lista de organizações terroristas. Ancara procura também evitar que as comunidades curdas de outros países adquiram direitos que não está disposta a conceder às populações que administra.





Nos anos mais recentes o foco do PKK, que chegou a operar em todo o Curdistão mas agora se refugia nas zonas montanhosas do sudeste da Turquia e norte do Iraque, mudou para a exigência de autonomia e a defesa das identidade e culturas curdas.





Nos anos 80 e 90 do século passado Ancara proibiu a utilização da língua, do folclore, dos trajes e até dos apelidos curdos em todo o seu território, lançando na prisão muitos ativistas ou simples artistas que usavam o curdo para se expressarem. Dezenas de milhares de pessoas foram desalojadas e deslocadas devido à destruição das suas aldeias.





Atualmente o uso na Turquia da palavra 'Curdistão', escrita ou falada, pode levar à prisão.