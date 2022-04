Planeta assinala o Dia da Terra

O Dia da Terra deve servir para lembrar a importância de os homens agirem no sentido da preservação do planeta, afirma a associação ambientalista portuguesa Zero a propósito da efeméride.Um dos desafios é o clima, com o último relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC na sigla original) a salientar o aquecimento da Europa e a escassez de água e as perdas e danos nos ecossistemas.Como metas nacionais,





São metas que se conseguem usando menos o transporte avião e mais transportes públicos, usando produtos a granel e não embalados, poupando diariamente na água, comendo mais leguminosas e preferindo casas já construídas a novas.



As comemorações do Dia da Terra realizaram-se pela primeira vez nos Estados Unidos a 22 de abril de 1970, por iniciativa do senador Gaylord Nelson.