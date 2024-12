"Plano americano-sionista". Líder supremo do Irão culpa EUA e Israel pela queda do regime sírio

, sustentou Khamenei num discurso transmitido pela televisão iraniana.O líder vincou que esse "governo vizinho" teve "um papel claro, e continua a tê-lo", numa aparente referência à Turquia, que tem apoiado os rebeldes opositores do regime de Assad.

Khamenei afirmou que Washington e Telavive são os "principais conspiradores" da deposição do chefe de Estado sírio.

e tem sido um dos principais apoiantes dos grupos da oposição que pretendem derrubar Assad desde o início da guerra civil, em 2011.O Irão, por outro lado, gastou milhares de milhões de dólares a apoiar Assad durante a guerra e enviou os Guardas Revolucionários para a Síria para manter o seu aliado no poder.

Poucas horas depois da fuga de Bashar al-Assad da Síria, Teerão disse esperar que as relações com Damasco continuem com base na "abordagem sensata e perspicaz" dos dois países, apelando ao estabelecimento de um governo inclusivo que represente todos os segmentos da sociedade síria.

Duro golpe para o "Eixo da Resistência"



A queda de Assad é vista pelos analistas como um duro golpe para a aliança política e militar do "Eixo da Resistência", liderada pelo Irão, que se opõe à influência de Israel e dos Estados Unidos no Médio Oriente.No seu discurso esta quarta-feira, Ali Khamenei frisou que essa aliança irá ganhar força em toda a região., declarou."Quanto mais crimes cometerem, mais determinada ela se torna. Quanto mais se luta contra ela, mais ela se expande", insistiu o líder supremo.As declarações surgem depois de, no último fim de semana, os rebeldes sírios terem tomado o controlo de várias cidades do país, incluindo a capital, Damasco. Os eventos levaram à fuga do presidente Bashar al-Assad, que terá recebido asilo em Moscovo.Desde então, os rebeldes têm libertado dezenas de milhares de prisioneiros do regime da família Assad e denunciado situações de tortura nas prisões ao longo dos últimos anos.Na terça-feira,desgastado por mais de uma década de guerra civil.

