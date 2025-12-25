Plano de paz. Zelensky discutiu "novas ideias" com negociadores dos EUA

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falou esta quinta-feira ao telefone com os negociadores norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner sobre o plano de paz dos Estados Unidos para a Ucrânia.





"Foi uma conversa muito boa: discutimos muitos detalhes e boas ideias. Há algumas novas ideias sobre como alcançar a paz real, nomeadamente no que diz respeito a formatos, reuniões e, certamente, ao calendário", disse o presidente na plataforma Telegram.

Today we had a very good conversation with President Trump’s Special Envoy Steve Witkoff @SEPeaceMissions and @jaredkushner. I thank them for the constructive approach, the intensive work, and the kind words and Christmas greetings to the Ukrainian people. We are truly working… pic.twitter.com/gsgIn4AHW5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 25, 2025

"Discutimos alguns detalhes importantes do trabalho em curso. Existem boas ideias que podem contribuir para um resultado comum e uma paz duradoura", escreveu numa publicação na rede social X.O líder classificou a conversa como “muito boa” e agradeceu aos negociadores dos EUA a“Estamos realmente a trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, para alcançar o fim desta guerra brutal da Rússia contra a Ucrânia e garantir que todos os documentos e medidas sejam realistas, eficazes e confiáveis”., acrescentou.A conversa contou também com os negociadores ucranianos que, segundo Zelensky, estão “a dar o seu melhor”.A chamada telefónica aconteceu depois de, na quarta-feira, o presidente ucraniano ter revelado os detalhes do novo plano americano de 20 pontos para pôr fim à guerra iniciada pela Rússia.O texto prevê um congelamento da frente nas linhas atuais, sem oferecer nenhuma solução imediata para a questão dos territórios ocupados pela Rússia, que representam mais de 19 por cento da Ucrânia.Ao contrário da versão original deste documento, redigida pelos americanos,: a retirada das forças ucranianas do Donbass e o compromisso de Kiev de não aderir à NATO.É, por isso, improvável que a Rússia concorde com o plano. Na quarta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, indicou que Moscovo estava a "formular a sua posição" e recusou-se a fornecer mais detalhes.c/ agências