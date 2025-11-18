Mundo
Guerra no Médio Oriente
Plano de Trump para Gaza aprovado nas Nações Unidas
Foi aprovado o plano de Donald Trump para a Faixa de Gaza no Conselho de Segurança das Nações Unidas, com as abstenções da Rússia e da China. A resolução adotada autoriza a criação de um plano de paz liderado pelo presidente dos Estados Unidos.
O plano estabelece a criação de uma força internacional de estabilização temporária em Gaza.Guilherme de Sousa - Antena 1
A finalidade desta força é criar zonas de segurança, deixar fluir a ajuda humanitária e começar um processo de reconstrução e uma reforma institucional para o enclave.
É um passo em frente para escorar o cessar-fogo no território que, apesar dos incidentes, já dura há 39 dias.