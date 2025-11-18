Plano de Trump para Gaza aprovado nas Nações Unidas

Guilherme de Sousa - Antena 1 O plano estabelece a criação de uma força internacional de estabilização temporária em Gaza.



A finalidade desta força é criar zonas de segurança, deixar fluir a ajuda humanitária e começar um processo de reconstrução e uma reforma institucional para o enclave.



É um passo em frente para escorar o cessar-fogo no território que, apesar dos incidentes, já dura há 39 dias.





