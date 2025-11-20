Plano dos EUA. Zelensky insiste em "trabalhar com EUA e parceiros europeus"



(com agências)

A Presidência ucraniana confirmou a receção de um esboço desenhado pelos EUA para o fim da guerra com a Rússia e manifesta-se pronta para "trabalhar construtivamente" com Washington., declarou o gabinete presidencial numa mensagem publicada na rede social Telegram.O mesmo texto refere que Volodymyr Zelensky planeia discutir nos próximos dias “as opções diplomáticas disponíveis e os principais pontos necessários para a paz" com o homólogo norte-americano, Donald Trump.Fontes contactadas pela agência Reuters indicam, sob anonimato, que Washington está a pressionar Zelensky para aceitar os termos enunciados no texto preliminar de 28 pontos, que vários órgãos de informação internacionais revelaram ontem conter a cedência do território ucraniano ocupado ou exigido pela Rússia, bem como a redução das Forças Armadas da Ucrânia para 400 mil efetivos, menos de metade do atual dispositivo militar, e a redução dos arsenais de longo alcance.A alta representante para os Negócios Estrangeiros da União Europeia insiste em rejeitar qualquer plano que não tenha o acordo da Ucrânia, enquanto país invadido, e a participação europeia, recordando a Washington de que, neste conflito, "há um claro agressor e uma vítima".Kaja Kallas disse, antes do início de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27, em Bruxelas, que o encontro iria debruçar-se sobre as "notícias recentes".O Reino Unido, outro aliado importante de Kiev, comentou que cabe aos ucranianos decidirem o seu futuro, embora partilhe o desejo do Presidente norte-americano, Donald Trump, em pôr fim à guerra.“A Rússia poderá fazê-lo amanhã, retirando as suas forças e pondo fim à sua invasão ilegal, mas, em vez disso, Putin continua a enviar uma vaga de mísseis e drones para a Ucrânia, destruindo a vida de ucranianos inocentes, incluindo crianças e idosos”, afirmou um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, citado pelo jornalA Casa Branca não abordou diretamente a substância do plano preliminar agora revelado, mas o Secretário de Estado, Marco Rubio, escreveu na rede social X que, rematando que uma paz duradoura exige às partes envolvidas que façam concessões “difíceis, mas necessárias”.Por sua vez, o Kremlin respondeu de forma evasiva a notícias que apontam para que a proposta americana tenha sido elaborada com a participação ativa de Moscovo.Dmitri Peskov, porta-voz da Presidência russa, afirmou aos jornalistas que o questionaram sobre o assunto que "não existem hoje consultas propriamente ditas; os contactos, sem dúvida, existem" e opinou que o novo esboço não traz "nada de novo” em relação ao que foi discutido na cimeira dos líderes dos Estados Unidos e da Rússia, em agosto, no Alasca.