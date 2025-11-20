Mundo
Guerra na Ucrânia
Plano para a Ucrânia `cozinhado` entre russos e americanos quer cedência de território e fim da ajuda militar
A notícia de um plano que os Estados Unidos e a Rússia estarão a negociar, para por fim à guerra na Ucrânia vai tomando forma. O Financial Times e a Reuters adiantaram novas informações sobre este plano que estará a ser discutido longe dos olhares da comunicação social.
De acordo com estas duas fontes o “plano de paz” não deve agradar a Kiev, pois obrigaria os ucranianos à cedência de parte do território, mas não só.
(Oriana Barcelos - Antena 1)
Zelensky voltou a pedir aos aliados que não desistam na Ucrânia, que continuem a pressionar a Rússia, mas das novas propostas anunciadas pelo presidente da Ucrânia, que seriam discutidas em Ancara, nada se soube.