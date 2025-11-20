Plano para a Ucrânia `cozinhado` entre russos e americanos quer cedência de território e fim da ajuda militar

De acordo com estas duas fontes o “plano de paz” não deve agradar a Kiev, pois obrigaria os ucranianos à cedência de parte do território, mas não só.





Entre os vários pontos está o fim da colaboração dos Estados Unidos dentro das forças militares ucranianas, bem como o fornecimento de qualquer arma ocidental de longo alcance, com capacidade de atingir território russo. Outro tópico é a proibição de tropas estrangeiras em solo ucraniano.Já na Turquia está Zelensky, que continua à espera de um encontro com o enviado especial norte-americano Steve Witkoff, com o presidente turco, mas a não comparência do diplomata americanos, a reunião foi adiada.Zelensky voltou a pedir aos aliados que não desistam na Ucrânia, que continuem a pressionar a Rússia, mas das novas propostas anunciadas pelo presidente da Ucrânia, que seriam discutidas em Ancara, nada se soube.