Plano Speranza. Itália aperta controlo na entrada de estrangeiros no país

"Não podemos anular os sacrifícios dos italianos". É com estas palavras que o ministro da Saúde justifica o prolongamento das medidas de combate à Covid-19 no país. Com controlo mais apertado nas entradas no país como resposta "à grave situação de contágio" em várias zonas do globo, disse Roberto Speranza.