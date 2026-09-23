PM britânico anuncia agência para travar "maré venenosa" da desinformação

No seu discurso, Burnham atacou diretamente a Rússia, afirmando que o Kremlin gasta mais de 1,5 mil milhões de euros por ano na manipulação da informação.





“As agências russas utilizaram todos os meios ao seu alcance para espalhar mentiras e desinformação e explorar os receios das pessoas. Utilizaram bots e sites falsos. Artigos de jornais falsificados. Falsificaram a identidade visual de 28 organizações britânicas, incluindo universidades e a BBC. Amplificaram narrativas da extrema-direita. E temos provas de que tentaram interferir nas eleições gerais de 2019. Sabemos também que tentaram alimentar tensões e agitação na sequência de acontecimentos horríveis. A ideia de que alguém tentaria tirar partido de situações como estas é simplesmente repugnante, mas é isso que fazem”, enunciou.

Cooperação estratégica

O Reino Unido planeia partilhar com outros países a sua experiência enquanto alvo de ataques de informação e já apoiou, por exemplo, a Moldávia na proteção das suas eleições contra a interferência russa.



"À medida que se aproximam eleições em toda a Europa, mais países estão a enfrentar estas questões, alguns pela primeira vez. Por isso, estamos preparados para partilhar o nosso conhecimento sobre a forma como estes atores operam e sobre como podemos responder — porque isto é essencial para a nossa segurança e resiliência coletivas", acrescentou Burnham.



Nesse contexto, o primeiro-ministro britânico anunciou também uma parceria entre o Reino Unido e os Estados Unidos para utilizar a Inteligência Artificial na proteção infraestruturas-chave de ambos os países contra ciberataques, anunciou o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham.



A IA "será uma ferramenta vital para nos mantermos seguros", afirmou o chefe do Governo trabalhista.







(Com agências)

que “distorcem” aquilo que os cidadãos britânicos sentem em relação ao seu próprio país e à sua comunidade, tirando partido das atuais dificuldades económicas que tornam a comunidade mais suscetível a narrativas divisivas.Num discurso inflamado perante a Assembleia-geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, na terça-feira, Andy Burnham, que ascendeu ao cargo de primeiro-ministro do governo trabalhista em julho,O governante sublinhou também um histórico de ciberataques contra as empresas e instituições britânicas ao longo da última década. “Sabemos que a Inteligência Artificial irá multiplicar a ameaça. Temos evitado enfrentar esta questão durante demasiado tempo. Cedemos demasiado terreno àqueles que querem impor uma narrativa negativa e corrosiva sobre a vida na Grã-Bretanha, que não tem qualquer semelhança com a realidade. Pois bem, isso acabou.”para “defender os nossos valores e o Estado de Direito e ajudar a nossa população a reforçar a sua resiliência, porque, perante esta guerra de informação, a segurança começa em cada casa.”