PM britânico e Zelensky concordam na determinação de alcançar a paz

Starmer recebeu Zelensky na residência oficial de Downing Street antes da cimeira de sexta-feira, no Alasca, entre os presidentes norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin, para tentar alcançar avanços que possam pôr fim à guerra na Ucrânia.

O porta-voz britânico disse num comunicado que Starmer e Zelensky "partilharam um pequeno-almoço privado e conversaram sobre as reuniões de ontem [quarta-feira]", por videoconferência, entre líderes europeus, da NATO, Trump e o vice-presidente JD Vance.

Starmer e Zelensky "concordaram que havia um forte sentimento de unidade e uma firme determinação em alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia", afirmou a fonte oficial no comunicado, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Acrescentou que os dois falaram também sobre a cimeira de sexta-feira no Alasca, que consideraram representar "uma oportunidade viável para avançar, desde que Putin tome medidas para demonstrar o seu compromisso sério com a paz"

Starmer e Zelensky concordaram em manter-se em contacto próximo nos próximos dias, ainda segundo o porta-voz do primeiro-ministro britânico.

Após a reunião de uma hora, Starmer despediu-se de Zelensky com um abraço e acompanhou-o até ao veículo que transportou o Presidente ucraniano, num claro sinal de apoio e unidade europeia antes da reunião no Alasca, segundo a EFE.

Durante os contactos de quarta-feira com o Presidente dos Estados Unidos e os aliados europeus do Reino Unido, Starmer elogiou Trump pelo trabalho para apresentar uma possibilidade viável de pôr fim à guerra na Ucrânia.

"Agora, temos essa oportunidade, graças ao trabalho realizado pelo Presidente", acrescentou Starmer na reunião virtual com os líderes dos Estados Unidos, Ucrânia, França, Alemanha, Itália, Polónia, Finlândia, NATO e União Europeia.