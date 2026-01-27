PM da Austrália visita Timor-Leste para assinar "Acordo da Nova Era"

"É uma visita muito importante para avançar com acordos de mais mecanismos para concertar a discussão e os projetos de construção de Timor-Leste no setor dos recursos e outras coisas, que Austrália sempre apoiou desde a restauração da independência até agora", disse à Lusa o chefe da diplomacia timorense, Bendito Freitas.

Em declarações à imprensa australiana, o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, destacou também a importância da visita a um "vizinho próximo" e salientou que as relações com os vizinhos da região nunca foram tão importantes como hoje.

Bendito Freitas disse também que a visita será um "momento de reafirmação das relações históricas de amizade entre Timor-Leste e a Austrália".

O chefe do executivo australiano aterra em Díli cerca das 10:00 locais (01:00 em Lisboa), seguindo para a Presidência timorense, onde terá um encontro com o chefe de Estado, José Ramos-Horta, depois da cerimónia de hastear de bandeiras dos respetivos países e dos hinos nacionais.

Após o encontro com José Ramos-Horta, Anthony Albanese segue para o Palácio do Governo, onde terá uma reunião com o homólogo timorense, Xanana Gusmão, seguido de uma reunião bilateral e da assinatura do "New Era Agreement" (Acordo da Nova Era) e de uma conferência de imprensa conjunta.

O dia inclui também a participação de uma sessão solene no parlamento timorense e um regresso à Presidência timorense para ser condecorado com o grande colar da Ordem de Timor-Leste, por norma atribuída a chefes de Estado e de Governo e que visa agradecer por atos praticados em benefício de Timor-Leste, dos timorenses ou da humanidade.

O dia termina com um jantar oficial no Palácio Lahane, em Díli.

O primeiro-ministro australiano deixa Díli ao início da manhã de quinta-feira.