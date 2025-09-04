PM da Eslováquia diz a Xi que foi uma honra assistir a desfile militar em Pequim

Fico considerou que o desfile, durante o qual a China exibiu o seu poderio militar, "enviou uma poderosa mensagem ao mundo de que a justiça, a paz e o povo prevalecerão", segundo um comunicado divulgado pela agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

O primeiro-ministro eslovaco elogiou ainda as "contribuições significativas" da China durante o conflito e o seu papel na "manutenção da paz mundial", acrescentando que a Eslováquia está "disposta a reforçar a cooperação em diversas áreas" e "acolhe favoravelmente" mais investimento e negócios de empresas chinesas no país.

Xi Jinping declarou que "a comunidade internacional precisa mais do que nunca de unidade e cooperação", face às "mudanças aceleradas" na conjuntura global.

Robert Fico assistiu ao desfile ao lado de outros líderes, como o Presidente russo, Vladimir Putin, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o próprio Xi.

Numa mensagem publicada posteriormente na sua conta oficial numa rede social, Fico lamentou a ausência de outros líderes da UE, considerando que "foi a União Europeia quem esteve isolada esta quarta-feira".

Estiveram presentes outros chefes de Estado europeus de fora do bloco comunitário, como o Presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, e o Presidente da Bielorrússia, Aleksandr Lukashenko.

Antes do evento, Fico reuniu-se com Vladimir Putin, a quem expressou incompreensão por "certas decisões da União Europeia" no contexto da guerra na Ucrânia, reafirmando a intenção de manter a cooperação entre Bratislava e Moscovo.