PM da Guiné-Bissau levado de urgência para hospital no Senegal após desmaiar

"No final da cerimónia, ele sentiu-se mal e desmaiou", confirmou à AFP uma fonte próxima do gabinete do primeiro-ministro, explicando que o chefe do Governo encontrava-se de pé, juntamente com outros responsáveis guineenses, enquanto o Presidente discursava, tendo desmaiado.

O chefe do Governo foi então levado a bordo de um avião militar médico senegalês para Dacar, para ser internado num hospital, acrescentou a mesma fonte.

Não foi feita qualquer declaração oficial pública sobre o assunto, noticia ainda a AFP.

"O primeiro-ministro está fora de perigo; recebeu cuidados muito rápidos e eficazes" antes mesmo de ser retirado, disse outro membro da comitiva do primeiro-ministro.

Camará sucedeu a Rui de Barros, nomeado em 20 de dezembro de 2023 para liderar um Governo de iniciativa presidencial, depois da dissolução do parlamento por Sissoco Embaló, meio ano depois das legislativas, ganhas pela coligação Plataforma Aliança Inclusiva (PAI) - Terra Ranka.

As presidenciais têm estado envoltas em polémica com a oposição a defender que já deviam ter sido marcadas antes de 27 de fevereiro, data em que Sissoco Embaló completou cinco anos à frente da Presidência da Guiné-Bissau.

O Presidente alega que o mandato só termina em 04 de Setembro, data em que, em 2020, o Supremo Tribunal se pronunciou sobre o litígio em torno dos resultados das presidenciais de 2019, desencadeado pelo adversário Domingos Simões Pereira.