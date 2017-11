PM da Guiné-Bissau manda retomar emissões da RDP e da RTP África no país

Lusa01 Nov, 2017, 18:28 | Mundo

"Autorizo a abertura imediata do sinal da RTP e da RDP África", disse à agência Lusa Umaro Sissoco Embaló, no final da reunião do Conselho de Ministros, em Bissau.

O primeiro-ministro guineense explicou que decidiu mandar retomar hoje as emissões devido às relações existentes entre a Guiné-Bissau e Portugal.

Os ministros responsáveis pela pasta da Comunicação Social de Portugal e da Guiné-Bissau anunciaram na terça-feira terem assinado um acordo político, que previa que as emissões da RDP e da RTP África fossem retomadas a 08 de novembro.

A RDP África está a ser ouvida na Guiné-Bissau desde as 14h30.

As emissões da RTP África ainda não estavam disponíveis hoje à tarde, devido a um problema técnico relacionado com uma avaria no estabilizador de corrente provocado pelo mau tempo, prevendo-se para breve a resolução do problema.

As autoridades guineenses anunciaram, a 30 de junho último, a suspensão das emissões da rádio e televisão públicas portuguesas, exigindo uma renegociação com o Governo português do acordo na área da comunicação social.