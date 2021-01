PM de Cabo Verde saúda reeleição de "grande amigo" de Cabo Verde

Questionado pelos jornalistas sobre a reeleição do Presidente português, no domingo, Ulisses Correia e Silva afirmou que viu essa escolha "com naturalidade", porque "era de longe o candidato mais forte".

"Os portugueses fizeram a sua boa escolha. Para Cabo Verde continua a ser uma boa notícia pelo facto de ser um grande estadista, um grande amigo de Cabo Verde, e iremos continuar a trabalhar juntos", disse ainda.

O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, felicitou no domingo Marcelo Rebelo de Sousa pela "vitória eleitoral expressiva" nas presidenciais em Portugal, descrevendo-o como um "amigo de Cabo Verde".

Numa mensagem divulgada pelo chefe de Estado cabo-verdiano na sua conta oficial na rede social Facebook, Jorge Carlos Fonseca assume o objetivo de "juntos" continuarem a trabalhar "para a consolidação das relações entre Cabo Verde e Portugal e no quadro da CPLP [Comunidade de Países de Língua Portuguesa]".

"Reeleito um Presidente que, inegavelmente, é amigo de Cabo Verde e que tem contribuído para o reforço da amizade e da cooperação entre os dois países", afirmou Jorge Carlos Fonseca.

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito no domingo Presidente da República, com mais de 60% dos votos.

Para a décima eleição do Presidente da República, desde a instauração da democracia em 25 de Abril de 1974, estavam inscritos 10.865.010 eleitores, mais 1.208.536 do que no sufrágio anterior, em 2016.

De acordo com dados da Comissão Nacional de Eleições, já com a contagem terminada em Cabo Verde, Marcelo Rebelo de Sousa foi também o candidato mais votado pelos portugueses no país, com 78% dos votos, seguido de Ana Gomes, com 11,6%, e de Marisa Matias, com 3%.

Contudo, dos 4.023 inscritos para votar em Cabo Verde, apenas 393 votaram (9,77%).