PM de Timor-Leste afirma que país fez "história" ao concluir adesão à ASEAN

"Hoje, faz-se história. Timor-Leste foi admitido como o 11.º Estado-Membro da ASEAN. Para o povo de Timor-Leste, isto representa não apenas a realização de um sonho, mas uma poderosa afirmação da nossa caminhada, marcada pela resiliência, determinação e esperança", disse Xanana Gusmão.

O chefe do Governo timorense discursava em Kuala Lumpur, na Malásia, após a cerimónia de assinatura da admissão de Timor-Leste à organização asiática, que depois foi entregue ao secretário-geral da ASEAN, Kao Kim Hourn, acompanhado de Xanana Gusmão, e do chefe de Estado timorense, José Ramos-Horta.

"Para a ASEAN, trata-se da continuação de uma visão. Uma verdadeira família de nações unidas, ligadas por valores partilhados, aspirações comuns e um destino coletivo", salientou Xanana Gusmão, agradecendo a todos os estados-membros pela "confiança, incentivo e solidariedade".

Lembrando que o caminho até à adesão foi "longo e intencional", o primeiro-ministro timorense destacou que Timor-Leste junta-se à ASEAN com "humildade e orgulho" e a abraçar os valores fundamentais da organização, nomeadamente "respeito mútuo, cooperação pacífica, unidade na diversidade e solidariedade regional".

"Vemos a nossa adesão à ASEAN como uma afiliação natural, enraizada na nossa cultura e geografia, e como uma prioridade estratégica para o futuro da nossa nação", disse, sublinhando que Timor-Leste adere à organização com "total compromisso" pela sua Carta e para ser um "membro construtivo, pacífico e dedicado".

"Para Timor-Leste, este novo começo traz imensas oportunidades no comércio, investimento, educação e economia digital. Estamos prontos para aprender, inovar e promover a boa governação, fortalecendo as nossas instituições à medida que caminhamos juntos rumo ao desenvolvimento sustentável", salientou Xanana Gusmão.

O líder timorense destacou também que a adesão à ASEAN não é um fim de uma jornada, mas o "início de um novo e inspirador capítulo".

"Juntos, avançaremos na concretização da Visão da Comunidade ASEAN 2045. Uma ASEAN pacífica, próspera, resiliente e centrada nas pessoas, com Timor-Leste como um participante ativo", acrescentou.

A ASEAN foi criada em 1967 pela Indonésia, Singapura, Tailândia, Malásia e Filipinas, e integrada mais tarde pelo Brunei Darussalam, o Camboja, o Laos, Myanmar e o Vietname.

Com 676,6 milhões de habitantes, a ASEAN é a terceira região mais populosa do mundo, a seguir à Índia e China.