PM do Canadá desloca-se à Europa para ouvir discurso de Von der Leyen sobre Estado da UE

A informação foi confirmada à agência Lusa por fontes comunitárias, que salientaram ser a primeira vez que um chefe de Governo ou de Estado não europeu estará presencialmente no hemiciclo do Parlamento Europeu para esta ocasião, marcada este ano para o dia 16 de setembro.

Em declarações à Lusa, a porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho, salientou que "a ideia da presidente Ursula von der Leyen de convidar o primeiro-ministro Carney para o discurso sobre o Estado da União visa assinalar a proximidade entre a UE e o Canadá e o intuito comum de reforçar a parceria" transatlântica.

O discurso sobre o Estado da União é um proferido anualmente pelo líder do executivo comunitário perante a assembleia europeia para definir as prioridades para a União para o ano que se segue e marcar informalmente o início do novo ano político comunitário.

A intervenção ocorre, como nos outros anos, na primeira sessão plenária do Parlamento Europeu após as férias de verão.

A presença de Mark Carney em Estrasburgo surge numa altura em que o Canadá se aproxima da UE e se distancia dos Estados Unidos, na sequência do agravamento das tensões comerciais entre Otava e Washington e da imposição de novas tarifas norte-americanas (de 50%) sobre produtos canadianos.

Em reação, na terça-feira, o Canadá contra-atacou com tarifas sobre mais de 700 produtos norte-americanos, num valor estimado de 20 mil milhões de dólares (cerca de 17 mil milhões de euros).