PM do Canadá na Casa Branca "na próxima semana"

"Falei com ele ontem [terça-feira], não podia ter sido mais simpático e felicitei-o", disse Donald Trump numa reunião do gabinete.

As ameaças de anexação do Presidente norte-americano e o diferendo comercial que abriu contra o Canadá estiveram no centro da campanha para as eleições gerais, na segunda-feira, no país vizinho.

O liberal Mark Carney foi eleito na segunda-feira, após uma década de Justin Trudeau no poder, com a promessa de que estaria em melhor posição para lidar com o Presidente norte-americano.

"Trump está a tentar quebrar-nos para nos possuir", declarou Carney, no discurso de vitória, reiterando que a "velha relação com os Estados Unidos acabou".

Este antigo governador do banco central terá de convencer o tempestuoso bilionário a levantar as tarifas que impôs ao Canadá, tal como as impostas por Washington ao resto do mundo, incluindo aliados.

Donald Trump e Mark Carney tinham anunciado, antes das eleições, que os dois países iam iniciar conversações comerciais em maio.

Outro encontro na agenda dos dois líderes é a próxima cimeira do G7 no oeste do Canadá, em junho, que reunirá os líderes do Canadá, de França, da Alemanha, de Itália, do Japão, do Reino Unido e dos Estados Unidos.