PM em Angola. Costa diz que presença de João Lourenço no 25 de Abril não é "incómodo"

Em visita à Angola, António Costa anunciou que os presidentes dos PALOP vão ser convidados para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. O anúncio gerou polémica, com a Amnistia Internacional a invocar a repressão em Angola contra opositores.