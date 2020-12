PM espanhol de quarentena após ter estado com PR francês que testou positivo

"Depois da informação fornecida pelo [Palácio do] Eliseu de que o Presidente francês, Emmanuel Macron, deu positivo no teste covid-19, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, irá suspender toda a sua atividade programada para os próximos dias, em conformidade com os protocolos de saúde", segundo comunicado de imprensa do gabinete do chefe do Governo espanhol.

Pedro Sánchez informou o rei, Felipe VI, que estará de quarentena até 24 de dezembro, altura em que terão passado dez dias desde a sua reunião com o Emmanuel Macron em Paris.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, testou positivo para a covid-19, após ter apresentado os "primeiros sintomas da doença", anunciou a presidência, diagnóstico confirmado hoje, um dia depois de também ter estado com o primeiro-ministro português, António Costa.

Antes desta reunião, dirigiu o Conselho de Ministros, participou no Conselho Europeu no fim da semana passada em Bruxelas, e almoçou com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e com o secretário-geral da OCDE, Angel Gurría.

O Presidente francês "vai continuar a trabalhar" e fará isolamento durante sete dias, refere uma nota do Eliseu, acrescentando que "vai continuar a trabalhar e assegurar as suas atividades à distância.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,6 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 5.815 em Portugal.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se na Itália (66.537 mortos, mais de 1,8 milhões de casos), seguindo-se Reino Unido (65.520 mortos, mais de 1,9 milhões de casos), França (59.361 mortos, mais de 2,4 milhões de casos) e Espanha (48.596 mortos, mais de 1,7 milhões de casos). Portugal contabiliza 5.815 mortos em 358.296 casos de infeção.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.