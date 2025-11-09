PM espera concretização de acordos UE-CELAC

Na Colômbia, Luís Montenegro espera que da Cimeira saiam acordos comerciais concretos. O primeiro-ministro diz ainda que espera que a União Europeia saiba colocar em prática esses acordos

O primeiro-ministro português está na Colômbia. Luís Montenegro participa na 4ª Cimeira entre União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que decorre na cidade de santa marta, no norte do país.

O encontro serve para reforçar a cooperação entre os dois blocos é presidido plo chefe de estado da Colômbia e por António Costa o presidente do Conselho Europeu.

A cimeira decorre num contexto de tensões diplomáticas crescentes entre Bogotá, Venezuela e Washington.

Luís Montenegro referiu nesse sentido que não há temas tabu na Cimeira e que o tema da crescente tensão entre EUA e a Colômbia ou a Venezuela também poderá ser abordado.


