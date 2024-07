PM indiano chega a Moscovo para reforçar parceria estratégica

"Estou ansioso por rever todos os aspetos da cooperação bilateral com o meu amigo, o Presidente Vladimir Putin, e partilhar perspetivas sobre várias questões regionais e globais", declarou o líder indiano, acrescentando que o seu objetivo é apoiar "uma região pacífica e estável".

Modi, que foi recebido no aeroporto por uma delegação russa liderada pelo primeiro vice-primeiro-ministro russo, Denis Manturov, deverá encontrar-se com Putin durante a visita.

A deslocação de Modi, que durará até terça-feira, é a primeira desde que assumiu o cargo de primeiro-ministro pela terceira vez, após as eleições em que o seu partido, o Partido do Povo Indiano (BJP), venceu mas sem maioria absoluta no parlamento.

A última vez que Modi visitou a Rússia foi em 2019.

O ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, Vinay Kwart, anunciou na semana passada que Putin e Modi iriam abordar a situação dos cidadãos indianos recrutados para servir nas fileiras do Exército russo na guerra na Ucrânia.

As autoridades indianas têm apelado para se rescindirem os contratos de vários dos seus cidadãos contratados pelo Exército russo para realizar "trabalho de apoio", embora pelo menos quatro tenham morrido em combate.