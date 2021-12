PM israelita em encontro histórico com príncipe herdeiro de Abu Dhabi

As relações comerciais estiveram no centro das conversas, no segundo dia da visita de Bennett, a primeira de um chefe de Governo israelita a uma monarquia árabe do Golfo Pérsico.

Esta visita ocorre num momento em que Israel está também a exercer pressão para a manutenção das sanções contra o Irão, seu inimigo declarado e país costeiro que é um importante parceiro económico dos Emirados Árabes Unidos (EAU).

Bennett reuniu-se com o príncipe Ben Zayed, que "expressou a esperança de que esta visita contribua para avanços positivos na cooperação" bilateral, segundo a agência de notícias oficial dos EAU, WAM.

Os dois dirigentes debateram "formas de cooperação" nas áreas de "investimento, economia, comércio e desenvolvimento, segurança alimentar, energias renováveis, altas tecnologias e saúde", segundo a WAM.

Numa entrevista concedida à WAM, Bennett referiu-se a "uma nova realidade" na região e disse esperar "boas relações" no plano económico.

O primeiro-ministro israelita chegou no domingo à tarde a Abu Dhabi, mais de um ano após a assinatura de um acordo sobre a normalização de relações entre os dois países, a 15 de setembro de 2020.

No mesmo dia, o Bahrein assinou o mesmo acordo e os dois países tornaram-se as primeiras monarquias árabes do Golfo a normalizar publicamente as relações com Israel.

Desde então, os Emirados e Israel concluíram vários acordos comerciais, em setores como o turismo, a aviação e serviços financeiros, entre outros.

Além do príncipe herdeiro, Bennett vai encontrar-se com responsáveis das áreas das tecnologias, da cultura e dos investimentos, de acordo com uma fonte da comitiva israelita.

Os EAU "interessam-se pela experiência do senhor Bennett na área das altas tecnologias e dos negócios, bem como na inovação israelita em geral", disse esta fonte, precisando que as reuniões deverão "concentrar-se principalmente nas trocas comerciais".

Além da economia, o programa nuclear do Irão faz parte das preocupações comuns de Israel e dos seus novos parceiros do Golfo Pérsico.

A região tem sido palco de um "baile diplomático" nas últimas semanas, enquanto decorrem conversações sobre o `dossier` nuclear iraniano em Viena, até agora sem resultados.

Essas negociações indiretas na capital austríaca entre o Irão e os Estados Unidos, por intermédio dos europeus, foram retomadas no final de novembro para tentar ressuscitar o acordo de 2015 destinado a impedir Teerão de produzir bombas atómicas.

Os Estados Unidos retiraram-se em 2018 desse acordo, durante a Presidência de Donald Trump, e reimpuseram as suas sanções ao Irão que, em resposta, se foi gradualmente libertando das restrições ao seu programa nuclear, causando preocupação internacional, apesar de o país ter diversas vezes negado estar a fabricar uma bomba nuclear.