PM italiano "chocado" com homicídio de cabo-verdiano e à espera de condenação "severa"

Numa mensagem que colocou esta tarde na sua página oficial na rede social Facebook, Giuseppe Conte assumiu que "a tragédia" que afetou a família do jovem de ascendência cabo-verdiana o "impressionou profundamente".

"Deixou-me chocado. Um jovem que recentemente atravessou o limiar dos 20 anos, estudava e trabalhava, vivia plenamente as suas paixões, suas emoções. Cultivava seus sonhos e provavelmente estava exposto às tantas incertezas que preocupam os jovens, intenções de construir o seu futuro de vida pessoal e profissional", apontou o primeiro-ministro italiano, na mensagem.

Willy Monteiro Duarte, de 21 anos, filho de pais cabo-verdianos, foi assassinado em Colleferro, nos arredores de Roma, na passada noite de sábado, tendo as autoridades detido quatro suspeitos.

O jovem morreu "depois de ter sido espancado até à morte", após ter tentado acalmar uma rixa junto a um estabelecimento de diversão noturna, noticiou no domingo o jornal italiano La Republicca, num caso que nas últimas horas tem levado a forte comoção em Itália.

O primeiro-ministro italiano, que diz já ter transmitido os seus sentimos diretamente aos pais de Willy, afirma que as autoridades estão a investigar o caso e que "a Justiça certamente vai fazer o seu curso".

"Confiamos que em breve se chegue a condenações severas", assumiu, apelando ao "respeito da pessoa" pela sociedade, contra a violência.

De acordo com a imprensa italiana, Willy estava acompanhado de um amigo, tendo este sido atacado por um grupo na noite de sábado. A vítima mortal terá intervindo e pedido aos agressores para que estes parassem, mas o grupo de quatro jovens acabou por agredir Willy Monteiro Duarte.

Os suspeitos da morte do jovem, já detidos, têm idades entre os 22 e os 26 anos e estavam identificados pelas forças de segurança, estando conotados com elementos da extrema-direita.

A cara sorridente de Willy, um jovem que queria ser cozinheiro e sonhava jogar futebol na AS Roma, ocupa hoje lugar de destaque em todos os jornais e televisões em Itália. Durante a manhã de segunda-feira, a AS Roma partilhou, nas suas plataformas `online` uma breve homenagem a Willy Monteiro.

"Willy Monteiro Duarte sonhava em um dia envergar a camisola `giallorossi` da sua amada AS Roma. Esse sonho terminou na noite passada, nas circunstâncias mais trágicas e brutais. As nossas condolências à família e amigos do Willy", escreveu o clube, partilhando uma foto do jovem.

Filho de pais cabo-verdianos que se mudaram para Paliano, na província de Frosinone, há cerca de 30 anos, Willy Monteiro Duarte nasceu, tal como a irmã, em Roma, e estava integrado na vida de Paliano, tendo participado na equipa de futebol local, o ASD Paliano

Willy tinha deixado o clube para perseguir o objetivo de ser `chef` de cozinha.

O presidente da câmara de Paliano, Domenico Alfieri, decretou um dia de luto na localidade e mandatou o cancelamento de todos os eventos desportivos previstos para domingo.