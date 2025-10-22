PM Montenegro não viaja hoje para Bruxelas e em dúvida para cimeira

De acordo com a agenda do primeiro-ministro, Montenegro deveria chegar hoje a Bruxelas para participar, às 20:00 locais (19:00 de Lisboa) no jantar informal de líderes da União Europeia (UE) com o Presidente egípcio Abdul Fattah al-Sisi, por ocasião da cimeira UE-Egito, mas cancelou a deslocação, e mesmo a sua presença no Conselho Europeu de quinta-feira está dependente da calendarização das cerimónias fúnebres do antigo primeiro-ministro e militante número um do PSD, que morreu na terça-feira, indicaram as mesmas fontes.

Caso Montenegro não participe na cimeira de líderes da UE, deverá delegar a representação de Portugal num outro chefe de Estado ou de Governo dos 27, como sucede nestes casos.

O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto de luto nacional de dois dias pela morte de Francisco Pinto Balsemão, a cumprir hoje e quinta-feira, que já foi promulgado pelo Presidente da República.

Francisco Pinto Balsemão, antigo líder do PSD, ex-primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, morreu na terça-feira aos 88 anos.

Balsemão foi fundador, em 1973, do semanário o Expresso, ainda durante a ditadura, da SIC, primeira televisão privada em Portugal, em 1992, e do grupo de comunicação social Impresa.

Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata PSD. Chefiou dois governos depois da morte de Sá Carneiro, entre 1981 e 1983, e foi, até à sua morte , membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República.