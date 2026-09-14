PM polaco convoca reunião de emergência do Governo após ataque perto da fronteira
O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança do Governo em resposta ao ataque russo de hoje em território ucraniano muito próximo da fronteira com a Polónia.
"A escalada das ações da Federação Russa é um facto e estes episódios estão cada vez mais próximos da fronteira", afirmou Tusk numa intervenção pública, na qual alertou: "infelizmente, não podemos descartar que esta escalada não afete o nosso território. Espero que não cheguemos ao pior cenário".
Segundo a imprensa polaca, Tusk salientou que informações próprias e dos países aliados tinham alertado para uma "possível escalada".
"Um ataque ou uma tentativa de paralisar os postos fronteiriços não é a primeira vez que acontece", referiu antes de citar casos como o da Moldova.
E acrescentou: "Sabíamos que o plano russo incluiria uma tentativa de desorganizar, paralisar e até destruir os postos fronteiriços ucranianos, pelo que isto também afeta o nosso país".
Um comboio foi atacado hoje por um `drone`, mais concretamente a sua locomotiva, em Volin (noroeste da Ucrânia, região fronteiriça com a Polónia), não havendo até ao momento informações sobre vítimas. As autoridades ucranianas informaram que no comboio atacado viajavam 206 pessoas e sublinharam que não há feridos. Os vídeos divulgados nas redes sociais mostram passageiros a fugir do local.
Outro `drone` colidiu com um camião perto do posto fronteiriço de Dorohusk-Yahodin, "a cerca de 800 metros da fronteira polaca", explicou o porta-voz da Guarda de Fronteira polaca, Dariusz Sienicki, em declarações ao portal de notícias polaco Wirtualna Polska.