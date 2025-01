PM polaco pede a Donald Trump que proteja Ucrânia depois da guerra

"Se todos os `Donald` tivessem opiniões sobre garantias de segurança, como eu, isto seria bem mais fácil", gracejou Donald Tusk numa em conferência de imprensa conjunta com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Donald Tusk foi questionado sobre a possibilidade de haver militares de países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) a patrulhar o território da Ucrânia depois da guerra, sem que a Ucrânia pertença à Aliança Atlântica.

O primeiro-ministro polaco respondeu que isso tem de ser considerado, sem avançar se será o rumo seguido pela Polónia. O chefe do executivo referiu apenas que a Polónia "fará o seu papel enquanto membro da NATO".

E previu que os Estados Unidos da América deverão mudar a sua postura quando forem confrontados com a seriedade dos países europeus em proteger a Ucrânia.

"Assim que a próxima administração da Casa Branca vir a nossa seriedade, vai adotar outra postura", declarou.

O primeiro-ministro polaco enfatizou que depois da guerra, haverá "garantias de segurança concretas" da Polónia na Ucrânia, sem entrar em detalhes.

"Não é assim tão fácil trabalhar nos detalhes desta posição, mas as garantias de segurança no pós-guerra têm de ser sérias", defendeu.

Sobre as ameaças que Donald Trump fez, nomeadamente aumentar os impostos sobre as importações da União Europeia ou a anexação da Gronelândia, território da Dinamarca, o primeiro-ministro da Polónia pediu que não se levasse a sério o que foi dito antes de Donald Trump iniciar funções, mas também pediu que a "União Europeia atue com seriedade".