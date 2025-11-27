PM timorense afirma que incêndio em Hong Kong é trágico e profundamente doloroso

"Os nossos corações estão com as famílias e amigos de todos quantos perderam a vida, bem como com aqueles que permanecem desaparecidos", salienta o chefe do Governo timorense, num comunicado divulgado à imprensa.

Xanana Gusmão presta também homenagem à "extraordinária coragem dos bombeiros, dos primeiros socorros e de todos os que trabalham incansavelmente nas operações de resgate e recuperação".

O incêndio no complexo residencial Wang Fuk Court, que começou na quarta-feira à tarde, causou pelo menos 55 mortos e dezenas de feridos.

O complexo de oito edifícios de 31 andares encontrava-se a ser alvo de reformas na fachada.

Este é já o incêndio mais mortífero da história da cidade. Em 1996, quando Hong Kong ainda era uma colónia britânica, um incêndio num edifício comercial em Jordan, na zona de Kowloon, causou pelo menos 55 mortos.