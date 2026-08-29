PM timorense na Indonésia para nova ronda de diálogo sobre fronteiras marítimas

"A quarta ronda de negociações da fronteira marítima terá lugar em Jacarta, no dia 01 de setembro de 2026, com a participação das delegações de Timor-Leste e da Indonésia", refere, em comunicado enviado à imprensa, o gabinete do primeiro-ministro.

A delimitação da fronteira marítima com a Indonésia é uma prioridade nacional para Timor-Leste para completar a definição permanente das fronteiras marítimas, depois de ter alcançado em março de 2018 um acordo com a Austrália.

Em discussão estão quatro segmentos marítimos, nomeadamente na costa sul, no Mar de Timor, a oeste e a leste, a norte, no enclave de Oecussi, que levanta questões específicas, porque se encontra circundado pela Indonésia.

Em negociação estão também dois troços marítimos no norte de Timor-Leste, nomeadamente nas águas desde Batugade até à ilha de Ataúro e através do estreito de Wetar até à ilha de Jaco.

As negociações tiveram início em agosto de 2025, em Díli, com a definição dos princípios orientadores das mesmas.

A segunda ronda realizou-se em dezembro, em Yogyakarta, na Indonésia e a terceira ronda decorreu em Singapura, em abril.

Durante a visita de trabalho, Xanana Gusmão vai também visitar o Centro do Triângulo do Coral, em Bali, e receber as urnas com os restos mortais dos bispos Jaime Garcia Goulart e José Joaquim Ribeiro e do monsenhor Martinho da Costa Lopes, no aeroporto internacional de Denpasar (Bali), antes de seguirem para Díli, na terça-feira.

Em Jacarta, o primeiro-ministro timorense vai participar num almoço organizado pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, Arif Havas Oegroseno e numa conferência organizada pela Universidade Hasanuddin.

Segundo o comunicado, Xanana Gusmão deverá regressar a Díli em 07 de setembro.