PM timorense pede responsabilidade a funcionários públicos para haver mudanças

"Se fizermos algo de errado, temos de corrigir. Isso é responsabilidade. Se em cima se fala, mas em baixo tudo continua na mesma, então a mudança não acontecerá", afirmou Xanana Gusmão.

O primeiro-ministro timorense falava na cerimónia de hastear da bandeira hoje realizada no Palácio do Governo, em Díli.

Durante a intervenção, o líder timorense pediu aos funcionários públicos para refletirem sobre o seu trabalho, avaliarem se os resultados foram bons ou maus, corrigir as falhas e "promover mudanças".

Xanana Gusmão destacou também a baixa execução orçamental em 2025 devido à falta de planeamento.

"Não há planos. Por isso, a execução não corre bem", disse, salientando que em alguns setores a taxa de execução atingiu 75% e em outros 50%.

Xanana Gusmão insistiu na necessidade de "construção de uma nova mentalidade", que incentive o trabalho e criticou a atitude de funcionários públicos que não cumprem o horário e não produzem resultados.

O primeiro-ministro timorense afirmou que 2026 deve ser um ano de mudança para que a população sinta que os funcionários públicos estão a servir o país e o interesse nacional e não interesses pessoais.

"Os governos podem cair, os governos podem subir, mas a diferença somos nós que a fazemos", disse.