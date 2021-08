Pode vir aí uma "variante pior" do que a Delta, avisa Anthony Fauci

“Há um princípio que toda a gente conhece em virologia: um vírus não sofre mutação a menos que se permita que ele se replique (…). Felizmente para nós, as vacinas funcionam muito bem contra a Delta, particularmente para proteger-nos de doenças graves”, declarou o conselheiro da Casa Branca em entrevista à MSNBC., concluiu.Apesar dos esforços de Anthony Fauci e da Casa Branca para promover a vacinação contra a Covid-19, a taxa tem diminuído e os casos de infeção por coronavírus têm aumentado. Medidas de proteção contra a propagação do vírus, como o uso obrigatório de máscara foram restabelecidas em cidades como Los Angeles e Las Vegas. Em Nova Iorque será necessário fazer prova da toma da vacina para entrar em restaurantes e ginásios.

Anthony Fauci acredita que após a aprovação das vacinas a nível federal pela Federal Drug Administration, o que deverá acontecer no final do mês, será mais fácil para as empresas privadas exigirem a obrigatoriedade de vacinação.





“Chegou a hora em que temos de dar um passo extra para ter as pessoas vacinadas”, defendeu Fauci.Esta segunda-feira, mais uma empresa - a Gilead Sciences Inc. – tornou público que os seus funcionários e subcontratados nos Estados Unidos têm de ter a vacinação completa contra a Covid-19 a partir de 1 de outubro.O anúncio da empresa de biotecnologia sucede-se ao da farmacêutica Pfizer, que na semana passada divulgou que os seus trabalhadores terão de ser vacinados ou fazer testes regulares.Outras empresas como a Alphabet, a Apple e a Walt Disney começaram a exigir a vacinação dos seus empregados.Até domingo, 50,1 por cento da população dos EUA foi totalmente vacinada contra o Covid-19, de acordo com dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

Críticos apontam a Fauci dualidade de critérios







O especialista alertou contra eventos como a concentraçãode South Dakota, que terá reunido centenas de milhar de pessoas. “Tenho muito receio (…) que vejamos um novo pico relacionado com esta concentração”, afirmou.

As declarações de Fauci a propósito de um evento conotado com o partido conservador, num Estado conservador, contrastam com o seu silêncio em relação a outros eventos, notam os seus críticos.







Por exemplo, a festa de aniversário de Barack Obama, que reuniu muitas celebridades que não usaram máscara, incluindo o próprio antigo presidente dos Estados Unidos, não mereceu comentários do conselheiro da Casa Branca.