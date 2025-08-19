Polémica em Itália após Meloni revelar na Casa Branca que evita falar à imprensa

Giorgia Meloni, uma das líderes europeias convidadas a acompanhar o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na reunião na Casa Branca organizada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, para discutir o processo de negociações de paz entre Ucrânia e Rússia, foi "apanhada" pelas câmaras a confidenciar que, ao contrário do anfitrião, não gosta de falar à imprensa e, posteriormente, a aconselhar Trump a não permitir perguntas dos jornalistas.

Num vídeo divulgado pela agência de notícias Associated Press (AP), hoje divulgado pelo jornal italiano La Stampa, com recolha de imagens dos nove líderes sentados à mesa na Casa Branca -- e os microfones abertos -, é possível ouvir a certo momento o Presidente finlandês, Alexander Stubb, mostrar-se surpreendido por ser permitida a presença de jornalistas na sala, ao que Meloni, sentada ao lado de Trump, respondeu: "mas ele [Trump] adora, ele adora sempre. Já eu nunca quero falar com a imprensa italiana".

Num outro vídeo, é possível ouvir Donald Trump perguntar aos restantes líderes se querem aceitar perguntas dos jornalistas, ao que Meloni lhe responde prontamente, em voz baixa, que "é melhor não", alegando que eram muitos os líderes presentes e levaria "demasiado tempo".

As críticas não se fizeram esperar, quer da oposição, quer da federação de jornalistas, até porque Giorgia Meloni há muito é criticada em Itália por praticamente não dar conferências de imprensa, privilegiando comunicações sem direito a perguntas dos jornalistas, muitas vezes recorrendo a vídeos publicados em contas oficiais nas redes sociais.

"É sabido que [a primeira-ministra] não gosta de jornalistas e das perguntas da imprensa. Ao longo dos anos, substituiu as conferências de imprensa (exceto a de fim de ano, mas com perguntas enviadas antecipadamente) por longos monólogos `online`, sem contradição, sem perguntas. Propaganda, não informação. Uma situação de desrespeito para com a imprensa, confirmada na cimeira com o Presidente Trump", reagiu a secretária-geral da Federação Nacional da Imprensa Italiana, Alessandra Costante.

Também os partidos da oposição deploraram o ocorrido, com o líder do partido Mais Europa (liberal), Riccardo Magi, a atribuir a Meloni "o Óscar de pior protagonista", já que, "num indigno `fora do ar`, confirmou a Trump o total desprezo pela imprensa e pela liberdade de informação", acrescentando que já todos perceberam que "Meloni gostaria de ter jornalistas complacentes e uma imprensa aduladora".

"Qualquer líder de um país democrático não tem medo da imprensa e sabe que é seu dever dialogar com todos os jornais. Dizer `Eu nunca quero falar com a imprensa italiana` a um aspirante a autocrata que compila diariamente listas de proscrição de jornalistas é ainda mais grave. Péssima figura", comentou, por seu lado, o líder do partido Ação (Azione, centro), Carlo Calenda.

Para Silvia Fregolent, senadora do partido Itália Viva (centro), o comentário em `off` de Meloni, captado pelas câmaras, "é muito claro: Meloni não aguenta o confronto com as perguntas, ou seja, com a democracia".

"Um primeiro-ministro que foge dos jornalistas também foge dos cidadãos. Longe de ser uma patriota corajosa, Meloni só se sente segura em monólogos gravados e transmissões ao vivo nas redes sociais", criticou.

Meloni foi uma das líderes a participar na reunião alargada celebrada na Casa Branca, juntamente com o chanceler alemão, Friedrich Merz, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o Presidente francês, Emmanuel Macron, o Presidente finlandês, Alexander Stubb, e ainda a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, além de Trump e Zelensky.