Polémicas com Boris Johnson. Depois da festas, as obras no apartamento

Por essa altura, as famílias britânicas não se podiam reunir em grupos superiores a seis pessoas, mas o gabinete do primeiro-ministro já admitiu a investigação a esses encontros que envolveram responsáveis políticos, um deles, segundo várias fontes, com a presença do próprio Boris Johnson.



O Chefe do governo britânico, que foi pai esta manhã, não se pronunciou sobre o avolumar desta polémica.



Ao mesmo tempo, a comissão eleitoral divulgou o relatório sobre as obras no apartamento de Boris Johnson, uma remodelação financiada por investidores privados e que ultrapassou os limites impostos pela lei.



No ano passado, quando começou esta investigação, o primeiro-ministro britânico disse não conhecer o nome dos doadores. Esta manhã, os relatores independentes do Parlamento revelaram que Boris Johnson não só sabia, como no final do ano passado pediu, via Whatsapp, um reforço desse financiamento a um dos investidores.