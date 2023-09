O Ministério Público vai avançar com um processo por agressão sexual e coação contra Luis Rubiales, o agora suspenso presidente da Real Federação Espanhola de futebol. O Ministério Público imputa dois crimes a Rubiales, um de agressão sexual e outro de coação por causa do beijo dado à jogadora Jenni Hermoso urante os festejos da conquista do Mundial de futebol feminino, em Sidney.