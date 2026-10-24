Polícia albanesa usa canhões de água para dispersar centenas de estudantes em protesto

Numa altura em que as manifestações têm sido diárias, desde a semana passada, os estudantes reuniram-se hoje à tarde em frente ao Ministério da Educação, no centro da capital, para exigir mais recursos para o ensino e protestar contra as políticas do Governo para o ensino em geral e para as Universidades, em particular, segundo descreveu a agência de notícias espanhola EFE.

A polícia tentou dispersar o protesto com canhões de água e gás lacrimogéneo, enquanto os manifestantes, muitos deles mascarados, atiravam pedras e tijolos contra os polícias, segundo imagens dos canais de televisão News24 e da CNN, descritos por agências internacionais de notícias.

Os confrontos mais intensos ocorreram na principal via de Tirana, a Avenida Deshmoret e Kombit.

Durante os protestos da semana passada, os manifestantes incendiaram vários edifícios públicos, incluindo os ministérios da Educação e das Finanças, e o Tribunal de Recurso.

A favor do protesto dos estudantes, está o Partido Democrático (PD), a principal força da oposição, que convocou para hoje um protesto em frente ao gabinete do primeiro-ministro, Edi Rama, em Tirana.

Edi Rama, que governa a Albânia desde 2013, recusa-se a demitir-se e atribui o conflito com os estudantes a redes de desinformação originárias da Rússia e do Irão, assim como a grupos de extrema-esquerda.

No dia 14 de outubro, mais de duas dezenas de estudantes albaneses ficaram feridos e 20 foram detidos após confrontos com a polícia na capital da Albânia durante um protesto para exigir a demissão do primeiro-ministro.

Os protestos inserem-se na chamada "Revolução dos Flamingos", um movimento até agora pacífico que teve início em maio passado, depois de ter vindo a público que o Governo planeava vender terrenos num parque natural a um projeto turístico de empresários estrangeiros ligados a Jared Kushner, genro do Presidente norte-americano, Donald Trump.